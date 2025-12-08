UeD anticipazioni settimana | Flavio sbotta il trono di Ciro vacilla Mario deluso

Nella settimana che va dall'8 al 12 dicembre ci saranno solo quattro appuntamenti con Uomini e Donne. Il motivo risiede nel fatto che, lunedì 8 dicembre, giornata dell'Immacolata Concezione, il talk show di Maria De Filippi non andrà in onda, per lasciare spazio ad una programmazione incentrata sulle serie tv del momento. Ad ogni modo, nei quattro appuntamenti che rimangono, ne accadranno delle belle. Al Trono Classico ci saranno baci, ma anche segnalazioni inaspettate e "minacce". Per quanto riguarda il Trono Over, invece, arriveranno delusioni inaspettate, nuovi cavalieri, e non mancheranno accese discussioni.

