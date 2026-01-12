Ucraina ondata di droni russi su Kiev | proseguono stop a corrente

Nella notte, Kiev è stata nuovamente interessata da un attacco di droni provenienti dalla Russia, che ha causato danni a un edificio nel centro della città. L’evento ha provocato interruzioni dell’energia elettrica, evidenziando la continuazione delle tensioni tra i due paesi. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità affrontano le conseguenze di questo episodio.

(Adnkronos) – La Russia ha lanciato nella notte un'ondata di droni contro Kiev, colpendo un edificio nella città. Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, ha riferito che è scoppiato un incendio in un "edificio non residenziale" nel quartiere Solomiansky della città. I video pubblicati sui social media sembrano mostrare un vasto incendio che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Ucraina: ondata di droni russi a Kiev, mentre proseguono interruzioni corrente Leggi anche: Ondata di droni russi su Kiev, un morto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Guerra Ucraina Russia, ondata di droni russi su Kiev. Feriti a Odessa e Semenivka. LIVE; Grande freddo e raid russi sull’Ucraina, a Kiev ci sono ancora mille case senza riscaldamento; Ucraina. L'intelligence di Kyiv annuncia un possibile nuovo attacco di Mosca; Ondata di attacchi sull’Ucraina continua l’avanzata dei russi. Guerra Ucraina Russia, ondata di droni russi su Kiev. Feriti a Odessa e Semenivka. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, ondata di droni russi su Kiev. tg24.sky.it

Ucraina: ondata di droni russi a Kiev, mentre proseguono interruzioni corrente - La Russia ha lanciato nella notte un'ondata di droni contro Kiev, colpendo un edificio nella città. iltempo.it

Ucraina sotto una pioggia di missili e droni, Zelensky: “Dalla Russia terrorismo deliberato contro i civili” - L’Ucraina è stata nuovamente colpita da una ondata di attacchi russi con droni, missili e bombe guidate. thesocialpost.it

Ucraina: Lancio Droni contro Putin, la Verità #shorts

Euronews Italiano. . Ucraina, la Russia lancia un massiccio attacco notturno su Odessa Nuova ondata di attacchi russi in Ucraina: colpita Odesa con droni e missili. Morti e feriti in più regioni mentre Europa e Usa discutono iniziative di pace - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.