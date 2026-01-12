Ucraina | ondata di droni russi a Kiev mentre proseguono interruzioni corrente

Nella notte, Kiev è stata oggetto di un attacco con droni provenienti dalla Russia, che ha causato danni a un edificio nel centro della città. Contestualmente, proseguono le interruzioni di corrente elettrica, aggravando la situazione già difficile per i residenti. L'episodio si inserisce nel contesto di tensioni e conflitti che interessano la regione, evidenziando la complessità del momento.

Kiev, 12 gen. (Adnkronos) - La Russia ha lanciato nella notte un'ondata di droni contro Kiev, colpendo un edificio nella città. Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, ha riferito che è scoppiato un incendio in un "edificio non residenziale" nel quartiere Solomiansky della città. I video pubblicati sui social media sembrano mostrare un vasto incendio che si sprigiona dall'edificio. Sono stati segnalati anche incendi di veicoli sul luogo dell'attacco del drone. Il nuovo attacco a Kiev avviene mentre la città e i suoi residenti sono alle prese con le continue interruzioni di corrente dovute agli incendi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: ondata di droni russi a Kiev, mentre proseguono interruzioni corrente Leggi anche: Ondata di droni russi su Kiev, un morto Leggi anche: Ucraina, ondata di missili russi su Kiev, morti e feriti, Zelensky: “Mosca non si fermerà” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Guerra Ucraina Russia, ondata di droni russi su Kiev. Feriti a Odessa e Semenivka. LIVE; Grande freddo e raid russi sull’Ucraina, a Kiev ci sono ancora mille case senza riscaldamento; Ucraina. L'intelligence di Kyiv annuncia un possibile nuovo attacco di Mosca; Ondata di attacchi sull’Ucraina continua l’avanzata dei russi. Guerra Ucraina Russia, ondata di droni russi su Kiev. Feriti a Odessa e Semenivka. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, ondata di droni russi su Kiev. tg24.sky.it

Ucraina sotto una pioggia di missili e droni, Zelensky: “Dalla Russia terrorismo deliberato contro i civili” - L’Ucraina è stata nuovamente colpita da una ondata di attacchi russi con droni, missili e bombe guidate. thesocialpost.it

UCRAINA, 1 MILIONE - Nella notte scorsa una nuova ondata di droni russi ha attaccato infrastrutture chiave per l’approvvigionamento energetico in Ucraina, precisamente a Zaporizhzhia e a Dnipropetrovsk, lasc ... 9colonne.it

Euronews Italiano. . Ucraina, la Russia lancia un massiccio attacco notturno su Odessa Nuova ondata di attacchi russi in Ucraina: colpita Odesa con droni e missili. Morti e feriti in più regioni mentre Europa e Usa discutono iniziative di pace - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.