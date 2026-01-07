Centenario della nascita di Nuvolo Lo celebra Presentazione ciclica
Nel 2026 si celebra il centenario della nascita di Giorgio Ascani, noto come Nuvolo, figura significativa nel panorama artistico italiano. Per questa occasione, viene proposta una “Presentazione ciclica” che ripercorre il suo percorso e il suo contributo culturale. Un’occasione per riflettere sull’eredità di un artista che ha lasciato un’impronta duratura nel mondo dell’arte contemporanea.
Il 2026 segna una ricorrenza importante per il panorama culturale italiano: è il centenario della nascita di Giorgio Ascani, Nuvolo. Per celebrare l’artista tifernate, l’omonimo Archivio, in collaborazione con la famiglia Ascani e il Comune, ha messo a punto un ambizioso programma di eventi che avrà come cuore pulsante la Pinacoteca dove già uno spazio è riservato a lui. Sta per aprire una mostra che contiene 11 esposizioni temporanee spalmate su 18 mesi. Le celebrazioni, dopo il ciclo di eventi dedicati ai bambini, entrano nel vivo domenica 11 gennaio alle ore 16.30, con l’inaugurazione di “Presentazione Ciclica“: un format espositivo inedito e dinamico della durata di diciotto mesi, che si concluderà il 23 maggio 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it
