Tutta la soddisfazione del Sim per l’intervento | Esempio di grande capacità operativa e prontezza

Il Sim Carabinieri ha espresso grande soddisfazione per l’intervento della notte a Masone, lodando la prontezza e la capacità operativa dei militari della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia. L’intervento ha permesso di gestire una situazione critica, dimostrando professionalità e attenzione alle esigenze di sicurezza pubblica. Un riconoscimento che testimonia l’efficacia e l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la tutela dei cittadini.

C'è grande soddisfazione per l'intervento riuscito da parte dei carabinieri nella notte a Masone. I complimenti agli agenti arrivano anche dal Sim Carabinieri, che esprime un profondo apprezzamento per l'operato dei militari della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia, intervenuti la scorsa notte per gestire una situazione di estrema criticità e pericolo pubblico. "Quanto accaduto a Reggio Emilia è l'ennesima dimostrazione della straordinaria capacità operativa e della prontezza dei Carabinieri che operano nel settore del pronto intervento" – dichiara Massimiliano Sottili del direttivo nazionale del SIM Carabinieri.

