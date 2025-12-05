Israele ha consegnato ieri il suo sistema di difesa missilistica a lungo raggio “ Arrow 3 ” all’aeronautica militare tedesca in una cerimonia presso una base aerea a sud di Berlino, mettendo a segno una vendita del valore di 4 miliardi di euro, il più grande accordo di esportazione nel settore della Difesa nella storia di Israele. L’accordo, firmato ad agosto 2023, rappresenta la prima volta che il sistema “Arrow 3” viene dispiegato oltre i confini di Israele e degli Stati Uniti, e la prima volta che il sistema da difesa aerea e antimissile viene gestito in modo indipendente da un altro Paese. La prima batteria di ”Arrow 3” verrà inizialmente schierata presso la base aerea di SchönewaldeHolzdorf, circa 120 chilometri a sud di Berlino, successivamente anche in altri siti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Germania: capacità operativa iniziale per i missili “Arrow 3”