L’approccio degli Stati Uniti verso la redistribuzione della ricchezza sembra orientato a rafforzare le risorse a disposizione delle élite, piuttosto che sostenere la classe media. Recenti analisi suggeriscono un mutamento nella politica estera e interna, con un possibile spostamento verso forme di colonialismo più dirette. Questa evoluzione riflette un cambiamento nei principi di intervento e di gestione delle risorse, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla società americana e sulle relazioni internazionali.

di Manfredi Mori L’impero statunitense abbandona l’approccio neocoloniale basato su seduzione culturale e investimenti che ha caratterizzato la sua azione esterna a partire dal secondo dopoguerra per abbracciare, per la prima volta nella sua storia, il colonialismo puro. Per trent’anni il “poliziotto del mondo” ha dominato il pianeta con la carota e con la spada, per quanto ci riguarda con la carota, anzi, più recentemente col cetriolo. Ma, vedendo come è andata agli altri, forse ci è andata bene così. Le scampagnate criminali in Medioriente del nostro padrone (anche dette guerre di esportazione della democrazia) a cui noi europei abbiamo partecipato con inspiegabile entusiasmo sono state principalmente una scomposta dimostrazione di forza, di capacità di proiezione globale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

