Sanità e territorio Marsilio | Servono più risorse per le aree interne l’Abruzzo guida la battaglia

Chietitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Stiamo conducendo da mesi una battaglia per riequilibrare il Fondo sanitario nazionale, affinché tenga conto delle peculiarità delle aree interne e montane». Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Marco Marsilio, intervenuto questa mattina a Roma, a Palazzo Giustiniani, durante il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Marsilio, automotive in crisi, servono certezze - "La crisi che sta colpendo il settore dell'automotive per aver inseguito alcuni obiettivi troppo avanzati, poco alla portata e alla misura della capacità produttiva e innovativa del nostro sistema ... Lo riporta ansa.it

Marsilio vede Tütto: "Coesione Ue sia più vicina ai territorio" - Il presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato la presidente del Comitato europeo delle Regioni, Kata Tütto, a margine della riunione della commissione della politica di ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Territorio Marsilio Servono