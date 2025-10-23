Sanità e territorio Marsilio | Servono più risorse per le aree interne l’Abruzzo guida la battaglia

«Stiamo conducendo da mesi una battaglia per riequilibrare il Fondo sanitario nazionale, affinché tenga conto delle peculiarità delle aree interne e montane». Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Marco Marsilio, intervenuto questa mattina a Roma, a Palazzo Giustiniani, durante il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Argomenti simili trattati di recente

L’accesso sicuro ai servizi sanitari ed assistenziali del proprio territorio garantisce la possibilità di una prevenzione consapevole e professionale. La prevenzione riduce il rischio di contrarre molte malattie, oltre a migliorare la qualità della vita ed abbattere i - facebook.com Vai su Facebook

Se il #territorio non filtra il #Prontosoccorso va in affanno. Oltre metà degli accessi riguarda codici verdi e bianchi #Sanità https://quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=132350… - X Vai su X

Marsilio, automotive in crisi, servono certezze - "La crisi che sta colpendo il settore dell'automotive per aver inseguito alcuni obiettivi troppo avanzati, poco alla portata e alla misura della capacità produttiva e innovativa del nostro sistema ... Lo riporta ansa.it

Marsilio vede Tütto: "Coesione Ue sia più vicina ai territorio" - Il presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato la presidente del Comitato europeo delle Regioni, Kata Tütto, a margine della riunione della commissione della politica di ... Come scrive ilmessaggero.it