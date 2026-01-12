Trentini liberato? Giuseppe Conte delira contro Meloni | Pagano il conto gli italiani

Durante un’intervista a Linea Notte, Giuseppe Conte si è concentrato sulla figura di Giorgia Meloni, esprimendo opinioni che hanno suscitato diverse reazioni. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sui temi politici attuali, con particolare attenzione alle responsabilità percepite e alle conseguenze per gli italiani. In questo contesto, l’intervista offre uno spunto di riflessione sulla situazione politica e sui rapporti tra le parti coinvolte.

Ospite a Linea Notte, le anticipazioni dell'intervista proposte dal Tg3, Giuseppe Conte riesce di fatto a parlare di un solo argomento: Giorgia Meloni. Un attacco continuo, serratissimo e soprattutto fuori fuoco. Già, il fronte progressista, in mancanza di argomenti, riesce soltanto a picchiare duro contro l'avversario. O almeno prova a farlo, considerati i risultati: tutti i sondaggi parlano chiaro, anzi chiarissimo. Tant'è, eccoci alle parole di Conte. In primis le più surreali, quelle sul blitz in Venezuela di Donald Trump per destituire il dittatore Nicolas Maduro. "L'azione degli Usa in Venezuela è una deroga al diritto internazionale, un fatto gravissimo che prelude al Far West, al disordine mondiale e che va condannato", premette il presunto avvocato del popolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trentini liberato? Giuseppe Conte delira contro Meloni: "Pagano il conto gli italiani" Leggi anche: De Vanna: "Mentre Meloni saltella, gli italiani pagano il conto, il Pil crescerà dell'0.4%: ecco come vogliamo cambiare rotta" Leggi anche: Alberto Trentini è stato liberato, con lui scarcerato anche Burlò. La soddisfazione di Meloni: “Presto a casa” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alberto Trentini liberato in Venezuela con l'altro italiano Mario Burlò, la prima richiesta è una sigaretta; Venezuela, liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò; Roma, venezuelana aggredita al corteo di Anpi e Cgil: Scappa anche da qui | .it; L'ambasciatore Piero Benassi: Trentini è ancora prigioniero in Venezuela per colpa di Giorgia Meloni. Chi è Alberto Trentini, il cooperante liberato dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela - Era stato fermato il 15 novembre 2024 sulla strada tra Caracas e Guasdualito. msn.com

Le tappe della liberazione di Alberto Trentini, il cooperante veneziano arrestato senza accuse il 15 novembre 2024 in Venezuela e liberato il 12 gennaio 2026. Ricerca immagini: Samantha Montano Editing: Valentina Varisco - facebook.com facebook

"Ringrazio Rubio. Abbiamo saputo che avrebbero liberato Trentini e Burlò ieri sera. Ora aumenteremo la nostra rappresentanza a Caracas". x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.