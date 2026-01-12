Trentenni dall’Africa finti minorenni veri clandestini | ‘Fuori dal coro’ svela il trucco che impedisce l’espulsione video

Un'inchiesta di ‘Fuori dal coro’ mette in luce come alcuni immigrati pakistani si siano presentati come minorenni, ottenendo così un’accoglienza rapida e finanziamenti da parte del Comune di Monfalcone. Il servizio analizza le strategie adottate e le implicazioni di questa prassi, evidenziando le modalità che impediscono l’espulsione e sollevando questioni sulla gestione dell’immigrazione e sull’efficacia delle verifiche.

Fingendosi diciassettenni, alcuni immigrati pakistani hanno ottenuto accoglienza immediata dal Comune di Monfalcone, che ha versato oltre 58.000 euro, dato che ogni minore «costa» 108 euro al giorno. Un caso svelato dal programma Fuori dal coro di Mario Giordano, nella puntata di ieri sera su Rete 4. Nello specifico, l’inviata di Mario Giordano è stata nella struttura Timavo, in Friuli Venezia Giulia, scoprendo che per sei mesi tre immigrati pakistani si sono finti minorenni. Ha avuto l’espulsione dall’Italia nel 2017 ma è ancora qui. E come lui tanti altri immigrati colpevoli di reati. Il servizio completo di Costanza Tosi a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity pic. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trentenni dall’Africa, finti minorenni, veri clandestini: ‘Fuori dal coro’ svela il trucco che impedisce l’espulsione (video) Leggi anche: A "Fuori dal coro" su Rete 4 la "fabbrica dei clandestini" di Pescara [VIDEO] Leggi anche: Orrore a “Fuori dal coro”, finisce malissimo per l’inviato: Giordano sconvolto (VIDEO) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sono passati trent’anni dall’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, che l’11 gennaio 1996 fu strangolato e sciolto nell’acido dalla mafia, dopo essere stato tenuto prigioniero 779 giorni. #ANSA - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.