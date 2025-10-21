News tv. “Pezzo di m*, ti amo”. Orrore a “Fuori dal coro”, finisce malissimo: Giordano sconvolto – Nel colorato universo dei “guru finanziari” nostrani, spicca una nuova stella: Alex Soldati. Su Instagram sfreccia tra auto di lusso e serate a base di gin tonic, ma dietro la facciata scintillante si cela ben altro. Il programma Fuori dal Coro, condotto da un incredulo Mario Giordano, ha deciso di scoperchiare il vaso di Pandora. Il risultato? Una sequenza da film d’azione e una sfilza di promesse di “rendite passive” che, a quanto pare, svaniscono più in fretta di una story su TikTok. Orrore a “Fuori dal coro”, finisce malissimo: Giordano sconvolto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Orrore a “Fuori dal coro”, finisce malissimo per l’inviato: Giordano sconvolto (VIDEO)