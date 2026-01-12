Traffico Roma del 12-01-2026 ore 19 | 30

Traffico a Roma il 12 gennaio 2026 alle ore 19:30 presenta rallentamenti su alcune arterie principali, tra cui via del Foro Italico, la tangenziale e via Salaria, a causa di un smottamento che ha provocato la chiusura di via Ardeatina. Sono in corso lavori di riqualificazione nel Parco del Celio e sono state introdotte nuove limitazioni di velocità nel centro storico. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito ufficiale.

Luceverde Roma traffico sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra Corso di Francia via Salaria in direzione quindi di San Giovanni per uno smottamento resta chiusa via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili ripercussioni per la circolazione e possibili ritardi anche per le linee bus della zona al via i lavori di riqualificazione delle aree verdi del Parco del Celio Pertanto fino a sabato 21 gennaio ad esclusione delle domeniche chiusura serale di viale del Parco del Celio co modifica alla fine del tram 3 edotto che per tutto il periodo saranno perse il mente o totalmente sostituite da bus È da giovedì 15 gennaio in vigore i nuovi limiti di velocità pertanto all'interno del perimetro della ZTL centro storico si dovrebbe aggiare sempre Comunque al massimo a 30 km orari e ricordiamo che il provvedimento già da diversi anni interessa il 49% di si allarga infine l'area della ZTL del centro coinvolte diverse arterie tra cui via Arenula via Bissolati e via XX Settembre ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

