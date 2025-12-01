Traffico Roma del 01-12-2025 ore 19 | 30
Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma e Fiumicino e la anche in carreggiata interna rallentamenti tra Nomentana e Prenestina Andiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale anche qui coda tratti tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni in centro ricordiamo che per consentire lavori per la realizzazione della nuova stazione della metro C nuova viabilità nell'area di Piazza Venezia attenzione quindi alla segnaletica deviazioni anche per il trasporto pubblico ricordiamo che fino al prossimo 5 dicembre per lavori sulla linea a della metropolitana solo in direzione Anagnina i treni limitano la corsa Subaugusta Attiva una linea bus sostitutiva che ferma anche a Cinecittà deboli di notte su via Aurelia fino al 5 dicembre tra le 22 e le 6 del mattino successivo transito su carreggiata è ridotta tra via Pietro De Francisci e via Diego Taiani attenzione alla segnaletica lavora di notte anche sulla diramazione di Roma Sud tra 22:05 Chiusa al immissione sulla carreggiata interna del raccordo anulare per chi dalla Autosole deve proseguire verso via Appia ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Roma #viabilità chiusa al traffico via dei Fori Imperiali, deviate le linee 51-85-87 e 118. Vai su X
A Roma i problemi legati al traffico non mancano mai: tra ingorghi, Ztl e parcheggi introvabili, trovare il tempo per portare l’auto in officina può diventare una vera sfida. Come fare? Ci pensa il Centro Auto Roma Srl di Gianluca Pietrucci : "Grazie a questo se - facebook.com Vai su Facebook
Traffico Roma del 01-12-2025 ore 18:30 - Luceverde Roma Bentrovati traffico sostenuto Come di consueto in queste ore in uscita dalla capitale sulle principali strade consolari e sul tratto Urbano ... Secondo romadailynews.it
Traffico Lazio del 01-12-2025 ore 17:30 - luce verde Lazio Bentrovati ci sono problemi su via Pontina per un incidente incolonnamenti tra l'uscita Ardea Laurentina e Fossignano Vallelata in ... Segnala romadailynews.it
Parco Leonardo, aperto lo svincolo per l’autostrada - Baccini: "Alleggerirà il carico di traffico anche su via Portuense" ... Lo riporta ilfaroonline.it
Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a dicembre: calendario e date - Anche il mese di dicembre è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Come scrive tg24.sky.it
A Fiumicino aperto nuovo svincolo su autostrada A91 - Aperta questa mattina a Fiumicino una nuova rampa di accesso all'autostrada A91 da via delle Arti nella zona di Parco Leonardo. Da ansa.it
Ilva, operai in rivolta a Genova: tende in strada e traffico bloccato per la chiusura di un reparto - Lo sciopero non si fermerà fino a quando il ministro Urso non garantirà il funzionamento del reparto di zincatura ... Scrive ilfattoquotidiano.it