Qualcuno volò sul nido del cuculo | l' elogio della follia di Milos Forman a Giunti Odeon

Firenze, 8 gennaio 2026 – "Tre oche in uno stormo, una volò ad est, una volò ad ovest, una volò sul nido del cuculo". Questa nota filastrocca americana, che alludeva all'abitudine del cuculo di utilizzare i nidi degli altri uccelli per deporre le proprie uova, ispirò la penna dello scrittore Ken Kesey, trait union tra la Beat Generation e la controcultura hippy degli anni Settanta; nel 1962, usciva il romanzo "Qualcuno volò sul nido del cuculo" - in Italia verrà edito da Rizzoli nel 1976 - e fu subito un caso letterario: l'autore si basava sulla propria esperienza da volontario all'interno dei Veterans Administration Hospital di Palo Alto, in California, per denunciare il trattamento inumano e l'atteggiamento discriminatorio verso i pazienti presenti negli ospedali psichiatrici statali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

