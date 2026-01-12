Con l’imminente debutto della TNA su AMC e il ritorno di AJ Styles annunciato, cresce l’interesse per un possibile match dell’ex campione. Le speculazioni si susseguono, alimentate da aspettative e voci di corridoio. Resta da vedere se questa presenza si tradurrà in un incontro ufficiale, segnando un ritorno significativo nel roster della compagnia.

Mentre il debutto della TNA su AMC, si avvicina sempre più, con l’annuncio del ritorno di AJ Styles, le speculazioni continuano a crescere, che siano speranze o voci di corridoio, quello di Styles potrebbe essere un ritorno, che potrebbe comprendere, almeno un match. Ritorno a casa per Styles. Secondo Dave Meltzer di Wrestling Observer Radio, ci sono motivi per credere che un match di Styles potrebbe essere in programma. Sebbene i piani attuali prevedano Frankie Kazarian in un match uno contro uno con Mike Santana per il TNA World Title durante il debutto su AMC, Meltzer ha osservato: “So che volevano Frankie Kazarian e AJ Styles, e ovviamente non è stato così. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Possibile match per AJ Styles?

Leggi anche: TNA: AJ Styles torna a Casa.

Leggi anche: WWE: Aj Styles spiega perchè non può combattere in TNA

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

John Cena su quel match contro AJ Styles

La gara Nocerina - Scafatese sarà trasmessa in diretta streaming al costo di Euro 10. Sarà possibile acquistare il match al seguente link https://shorturl.at/rUiM7 #stepbystep #Scafatese1922 - facebook.com facebook