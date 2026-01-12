Test del carrello ecco perché Fabio Giomi aveva ragione | Compito che non spetta al cassiere E comunque va retribuito

Il test del carrello, oggetto di discussione legale, ha suscitato molte riflessioni sulla corretta attribuzione delle responsabilità in ambito lavorativo. Fabio Giomi aveva sottolineato che tale compito non spetta al cassiere e deve essere adeguatamente retribuito. La recente sentenza del giudice Cammarosano conferma questa posizione, rappresentando un importante precedente per le relazioni tra lavoratori e datori di lavoro in ambito commerciale.

Siena, 12 gennaio 2026 – "Difficilmente potevamo ambire a una sentenza migliore di questa, era la massima aspirazione mia e della Filcams", commenta così l'avvocato della Cgil Andrea Stramaccia le motivazioni alla sentenza sul caso del ' test del carrello ' scritte dal giudice Delio Cammarosano. "Nessuna solidarietà dai colleghi, non torno a lavorare alla Pam": licenziato e reintegrato, l'amarezza di Fabio Giomi La vicenda di Fabio Giomi, dal licenziamento al reintegro. La vicenda, iniziata a Siena a ottobre con la contestazione disciplinare e il licenziamento del cassiere sessantaduenne Fabio Giomi, ha acceso un confronto nazionale sul ruolo e sui limiti delle verifiche interne nei supermercati.

A Sette Giorni Fabio Giomi, il cassiere licenziato con il test del carrello: "La dignità vale più di un reintegro" - Dopo la sentenza che ha dichiarato illegittimo il suo licenziamento e ne ha ordinato il reintegro, Fabio Giomi ha scelto di non tornare al lavoro alla Pam. radiosienatv.it

Fabio Giomi licenziato da Pam dopo il test del carrello, il giudice dà ragione al cassiere: la sentenza - Fabio Giomi e il "test del carrello" non superato, arriva il verdetto: la Pam deve reintegrare il dipendente senza infliggergli sanzioni ... virgilio.it

Licenziato dopo il test del carrello e reintegrato dal giudice, Fabio Giomi non tornerà al lavorare alla Pam x.com

