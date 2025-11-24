Fabio Giomi cassiere Pam licenziato a 62 anni | Lacci per capelli dentro la cassa di birra | ecco cos’è il test del carrello

Firenze, 24 novembre 2025 – Al presidio dei lavoratori Pam sotto la sede di Arti a Firenze – dove si è svolta la trattativa sindacale conclusasi con la conferma di chiudere il punto vendita al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio al 31 dicembre – c’era anche lui, Fabio Giomi, il simbolo di tutta la vertenza, il primo cassiere licenziato col test del carrello. Al presidio, il dipendente Pam licenziato in tronco a 62 anni al punto vendita di Porta Siena per non essersi accorto di un finto tentativo di furto, ha spiegato ai giornalisti cosa è successo quel giorno e come si è arrivati al suo licenziamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

