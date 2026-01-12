Terreno privato trasformato in strada comunale senza esproprio | Tar condanna il Municipio
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condannato il Municipio per aver trasformato un terreno privato in strada comunale senza completare l’iter di esproprio. La decisione evidenzia l’assenza di procedimenti ufficiali e il rispetto delle normative vigenti nelle procedure di urbanizzazione e pubblica utilità. Questa vicenda sottolinea l’importanza di seguire correttamente le procedure legali in interventi di questa natura.
Una strada comunale costruita su una porzione di terreno privato, senza che l'iter di esproprio sia stato mai portato a termine. Il Tar Sicilia ha messo la parola fine a una battaglia legale durata anni, condannando il Comune di San Giovanni Gemini a restituire l'area di circa 700 metri quadrati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
