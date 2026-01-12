Terreno privato trasformato in strada comunale senza esproprio | Tar condanna il Municipio

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condannato il Municipio per aver trasformato un terreno privato in strada comunale senza completare l’iter di esproprio. La decisione evidenzia l’assenza di procedimenti ufficiali e il rispetto delle normative vigenti nelle procedure di urbanizzazione e pubblica utilità. Questa vicenda sottolinea l’importanza di seguire correttamente le procedure legali in interventi di questa natura.

