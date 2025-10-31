Melito terreno comunale trasformato in parcheggio con più di 100 di auto | scatta il sequestro

Sequestrato maxi-parcheggio abusivo in corso Europa, a Melito. Il terreno, di proprietà comunale perché confiscato anni fa e acquisito al patrimonio dell’amministrazione per lottizzazione abusiva, era stato trasformato in un’area di sosta a pagamento. A condurre l’operazione il comando di Polizia Municipale di Melito. Melito, terreno comunale trasformato in parcheggio con più di 100 di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

