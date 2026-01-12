terremoto in italia grande paura poco fa

Alle 7:28 del 12 gennaio 2026, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 a circa 2 km a nord-ovest di La Thuile, in Valle d’Aosta, vicino al confine francese. La breve sequenza sismica ha causato preoccupazione tra la popolazione, ma al momento non si segnalano danni o feriti. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 7:28 del 12 gennaio 2026 a circa 2 chilometri a nord-ovest di La Thuile, in Valle d'Aosta, nei pressi del confine con la Francia. L'ipocentro, localizzato a 9 chilometri di profondità, si colloca in un'area alpina caratterizzata da rilievi impervi e da una bassa densità abitativa. La zona maggiormente interessata dal sisma presenta una popolazione distribuita su superfici molto ampie: a La Thuile risiedono poco meno di 800 persone, con una densità inferiore ai 7 abitanti per chilometro quadrato.

