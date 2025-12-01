Terremoto in Italia poco fa | torna la paura

Un rumore secco, inatteso, quasi un colpo di tosse proveniente dal ventre della terra. Chi si trovava all’aperto ha avvertito un leggero tremito sotto i piedi, chi era in casa ha percepito un sussulto improvviso dei vetri. È durato poco, giusto il tempo di voltarsi chiedendosi cosa stesse accadendo. Poi, il silenzio di sempre. Quel silenzio che, nelle zone abituate ai piccoli movimenti tellurici, arriva come una risposta sospesa: niente di grave, ma abbastanza da far drizzare l’attenzione. Pochi minuti dopo, i telefoni hanno iniziato a vibrare. Messaggi scambiati tra vicini, gruppi WhatsApp che si animano, qualcuno chiede «avete sentito anche voi?». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

