Terremoto in Italia poco fa | torna la paura

Thesocialpost.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rumore secco, inatteso, quasi un colpo di tosse proveniente dal ventre della terra. Chi si trovava all’aperto ha avvertito un leggero tremito sotto i piedi, chi era in casa ha percepito un sussulto improvviso dei vetri. È durato poco, giusto il tempo di voltarsi chiedendosi cosa stesse accadendo. Poi, il silenzio di sempre. Quel silenzio che, nelle zone abituate ai piccoli movimenti tellurici, arriva come una risposta sospesa: niente di grave, ma abbastanza da far drizzare l’attenzione. Pochi minuti dopo, i telefoni hanno iniziato a vibrare. Messaggi scambiati tra vicini, gruppi WhatsApp che si animano, qualcuno chiede «avete sentito anche voi?». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

terremoto in italia poco fa torna la paura

© Thesocialpost.it - Terremoto in Italia poco fa: torna la paura

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

terremoto italia poco faTerremoto oggi all’Aquila, 2.7 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: scossa da 2.2 a Cosenza - 7 di magnitudo: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta del 30 novembre da parte dell'INGV ... Secondo ilsussidiario.net

terremoto italia poco faIl terremoto dell’Irpinia, 45 anni fa la catastrofe - Sono passati 45 anni dal terremoto dell'Irpinia, una tragedia naturale che mobilitò l'intero Paese e sconvolse la vita di migliaia di cittadini di ben quattro regioni ... Si legge su dire.it

terremoto italia poco faTerremoto oggi a Catania, 2.6 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: in Sicilia otto scosse in poche ore - 6 di magnitudo: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta al bollettino dell'INGV del 17 novembre ... Da ilsussidiario.net

terremoto italia poco faTerremoto ai Campi Flegrei, due scosse intense in pochi secondi alle 16.29: accompagnate da un boato - Due nuove scosse di terremoto, a distanza di pochi secondi, sono state registrate nella caldera dei Campi Flegrei, dopo lo sciame sismico che si è verificato ... Come scrive fanpage.it

terremoto italia poco faTerremoto 3.6 a largo delle coste di Napoli. Ingv: "Ecco perché i nostri sistemi non lo hanno localizzato subito" - "Per la sua profondità questo terremoto non ha nulla a che vedere con la sismicità estremamente superficiale della caldera flegrea” ... napolitoday.it scrive

terremoto italia poco faQuarantacinque anni fa il terremoto dell'Irpinia - Quasi 3000 morti, 9000 feriti, 280000 sfollati ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Italia Poco Fa