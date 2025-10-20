Tegola Rune rottura del tendine d’Achille | quanto starà fermo il danese

Le mani sul volto, le smorfie di dolore e le lacrime: è finita nel peggiore dei modi la stagione di Holger Rune, il 22enne danese numero 10 del ranking Atp che si è dovuto fermare e ritirare nella semifinale dell'Atp 250 di Stoccolma contro il francese Ugo Humbert dopo aver vinto il primo set 6-4. La situazione è precipitata nel secondo set con un fitto dolore nella caviglia sinistra che lo ha costretto al ritiro e l'impietosa conferma poche ore dopo con gli esami strumentali: rottura del tendine di Achille e inevitabile intervento operatorio. Il post social di Rune. " Ci vorrà un po' di tempo prima di poter tornare in campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

