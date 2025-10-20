Tegola Rune rottura del tendine d’Achille | quanto starà fermo il danese

Le mani sul volto, le smorfie di dolore e le lacrime: è finita nel peggiore dei modi la stagione di Holger Rune, il 22enne danese numero 10 del ranking Atp che si è dovuto fermare e ritirare nella semifinale dell'Atp 250 di Stoccolma contro il francese Ugo Humbert dopo aver vinto il primo set 6-4. La situazione è precipitata nel secondo set con un fitto dolore nella caviglia sinistra che lo ha costretto al ritiro e l'impietosa conferma poche ore dopo con gli esami strumentali: rottura del tendine di Achille e inevitabile intervento operatorio. Il post social di Rune. " Ci vorrà un po' di tempo prima di poter tornare in campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tegola Rune, rottura del tendine d’Achille: quanto starà fermo il danese

Contenuti che potrebbero interessarti

Tegola Holger Rune, confermata la rottura del tendine d'Achille: i tempi di recupero. Il danese, sfortunatissimo, compromette completamente la prossima stagione https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Atp_Tennis/102438/tegola-holger-rune-confermata-la-r - X Vai su X

LUNGO INFORTUNIO PER RUNE I tempi di recupero e le ultime sul danese - facebook.com Vai su Facebook

Tegola Rune, rottura del tendine d’Achille: quanto starà fermo il danese - Sarà molto lungo lo stop del 23enne danese Holger Rune dopo il grave infortunio all'Atp di Stoccolma: ecco cosa succede quando si rompe il tendine d'Achille e l'allarme dei tennisti sui troppi e ravvi ... Scrive ilgiornale.it

Rune shock, l'infortunio è terribile: cos'è successo a Stoccolma e quanto resta fuori - Il tennista danese, numero 11 del ranking Atp, ha subito la rottura del tendine d'Achille in semifinale contro il francese Humbert ... Riporta tuttosport.com

Rune conferma: “Il mio tendine d’Achille è rotto”. L’allarme di Draper: “Spingiamo i nostri corpi oltre ogni limite” - Il tennista danese conferma sui social l'infortunio subito a Stoccolma. Si legge su ilfattoquotidiano.it