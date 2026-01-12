Supplenze docenti 2025 26 | bollettini da GPS anche a gennaio AGGIORNATO

Per l’anno scolastico 2025/26, le supplenze dei docenti tramite GPS continueranno a essere assegnate anche a gennaio. L’ultimo turno di nomina è stato effettuato il 31 dicembre 2025, con molte scuole che hanno previsto la presa di servizio per il 7 gennaio. Si consiglia di verificare sempre i decreti di nomina per eventuali aggiornamenti o variazioni nelle date di inizio.

Ultimo turno di nomina dalle GPS è stato attribuito il 31 dicembre 2025. Quasi tutti gli Uffici Scolastici hanno posto la presa di servizio il 7 gennaio (si consiglia di controllare il relativo decreto). I posti derivanti dalle rinunce dovranno essere trattati ancora una volta da GPS, in quanto comunque disponibili entro il 31 dicembre.

