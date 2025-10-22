Supplenze docenti 2025 26 | bollettini nomine da GPS Aggiornato

Con l'anno scolastico 202526 avviato, il sistema di assegnazione delle supplenze docenti da GPS è quasi concluso. La maggior parte delle cattedre è stata assegnata, ma restano posti vacanti gestiti con nomine successive e interpelli. Vediamo qual è la situazione attuale per gli incarichi al 31 agosto e al 30 giugno 2026 e quali sono le prossime fasi per i docenti.Stato delle nomine da GPS per l'anno scolastico 202526Il processo di nomina per l'anno scolastico 202526 ha raggiunto una fase avanzata, con la maggior parte delle cattedre già coperte. Entro i primi di settembre sono stati pubblicati i bollettini con le nomine da Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). 🔗 Leggi su Scuolalink.it

