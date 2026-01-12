Supplenze 2025 26 | ultimo bollettino da GPS anche a Napoli AGGIORNATO

Per le supplenze 2025/26, l'ultimo bollettino da GPS è stato pubblicato e le nomine si sono concluse il 31 dicembre 2025. La maggior parte degli Uffici Scolastici, Napoli inclusa, ha previsto la presa di servizio il 7 gennaio 2026. Si consiglia di consultare i decreti specifici per eventuali aggiornamenti e verificare le date di inizio incarico.

Ultimo turno di nomina dalle GPS è stato attribuito il 31 dicembre 2025. Quasi tutti gli Uffici Scolastici hanno posto la presa di servizio il 7 gennaio (si consiglia di controllare il relativo decreto). I posti derivanti dalle rinunce dovranno essere trattati ancora una volta da GPS, in quanto comunque disponibili entro il 31 dicembre. L'articolo Supplenze 202526: ultimo bollettino da GPS anche a Napoli AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Supplenze 2025/26: ultimo bollettino da GPS anche a Napoli [AGGIORNATO] Leggi anche: Supplenze docenti 2025/26: quarto bollettino GPS a Napoli da GaE infanzia, GPS e graduatorie incrociate sostegno [AGGIORNATO] Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Supplenze 2025/26: ultimo bollettino da GPS anche a Napoli [AGGIORNATO]; Supplenze 2025/26: Gennaio 2026 parte il boom. Il canale chiave sono gli Interpelli docenti.it (e la strategia vincente è scegliere bene le province); Aggiornamento GAE biennio 2026/27 2027/28: domande dall’8 al 22 gennaio 2026; Continuità didattica sul sostegno: conferme anche per il 2026/2028 nella bozza di O.M. sulle GPS. Supplenze 2025/26: Gennaio 2026 parte il boom. Il canale chiave sono gli Interpelli docenti.it (e la strategia vincente è scegliere bene le province) - Se stai cercando una supplenza nel 2025/26, c’è una cosa che devi capire subito: da gennaio 2026 cambia il ritmo. orizzontescuola.it

Supplenze docenti 2025/26, nomine da GPS concluse a Torino - Supplenze docenti, per il 2025/26 l'Ufficio Scolastico di Torino ha concluso le operazioni di propria competenza per l'attribuzione degli incarichi al 31 agosto o 30 giugno 2026. orizzontescuola.it

Supplenze 2025/2026, le cattedre non si possono spezzare per consentire ai docenti il completamento - Una docente X inserita in graduatoria di istituto di II fascia per la classe di concorso A0XX, ci chiede se è corretta la procedura adottata dalla dirigente scolastica di un Liceo per l’assegnazione d ... tecnicadellascuola.it

Provincia di Brindisi Liberatoria per nomine di supplenza dopo ultimo turno gps Modalità di conferimento delle supplenze dopo il 31 dicembre 2025 – A.S. 2025/2026. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.