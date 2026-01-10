Supplenze 2025 26 | ultimo bollettino da GPS anche a Napoli AGGIORNATO

Per le supplenze 2025/26, l’ultimo bollettino regionale delle GPS è stato pubblicato a Napoli, con nomine assegnate fino al 31 dicembre 2025. La maggior parte degli Uffici Scolastici ha previsto la presa di servizio il 7 gennaio, ma si consiglia di verificare i decreti specifici. In questa fase, è importante monitorare aggiornamenti e scadenze ufficiali per una corretta gestione delle supplenze.

Ultimo turno di nomina dalle GPS è stato attribuito il 31 dicembre 2025. Quasi tutti gli Uffici Scolastici hanno posto la presa di servizio il 7 gennaio (si consiglia di controllare il relativo decreto). I posti derivanti dalle rinunce dovranno essere trattati ancora una volta da GPS, in quanto comunque disponibili entro il 31 dicembre.

