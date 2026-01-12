Supplenze 2025 26 Roma ha concluso le nomine da GPS | 15 i bollettini tra il 30 agosto e il 9 gennaio

L'Ufficio Scolastico di Roma ha completato le nomine da GPS per le supplenze dell’anno scolastico 2025/26, attraverso 15 turni di nomina svolti tra il 30 agosto 2025 e il 9 gennaio 2026. Questa procedura conclude le assegnazioni di supplenze per l’intera durata dell’anno scolastico, garantendo la copertura delle varie esigenze delle scuole nella capitale.

Leggi anche: Supplenze docenti 2025/26: bollettini nomine da GPS [Aggiornato]

