Su Rai 1 comincia la miniserie che racconta la lotta ostinata di Eugenia Carfora per portare in classe i suoi studenti e strapparli alla criminalità

L a storia vera della dirigente scolastica Eugenia Carfora debutta questa sera su Rai 1 alle 21.30. A interpretarla è Luisa Ranieri nella miniserie La preside di Luca Miniero. Dopo il successo di Un professore con Alessandro Gassmann (è la seconda serie più vista su RaiPlay dopo Mare fuori ) la scuola ritorna protagonista della fiction Rai. Luisa Ranieri si fa bionda: il cambio di look inaspettato X Leggi anche › Al via "La preside", miniserie con Luisa Ranieri nei panni di una dirigente scolastica rivoluzionaria e coraggiosa Eugenia è un'eroina ordinaria che si fa assegnare all'Istituto Tecnico professionale Anna Maria Ortese di Caivano, periferia di Napoli, uno dei quartieri più degradati della città e una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa.

