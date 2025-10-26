Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund martedì 28 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È la gara forse più prestigiosa di questi sedicesimi di finale di DFB Pokal con l’Eintracht Francoforte di Toppmoeller che affronta in casa il Borussia Dortmund di Kovac.  Ritorno al sorriso per gli Adler che battono il St. Pauli in casa con il più classico dei risultati e tornano alla vittoria dopo quasi un mese di astinenza. Dato positivo anche il fatto di non aver . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

eintracht francoforte borussia dortmund marted236 28 ottobre 2025 ore 18 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (martedì 28 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Contenuti che potrebbero interessarti

eintracht francoforte borussia dortmundDortmund all'ultimo respiro: Beier scardina il Colonia al 96', BVB terzo in Bundesliga - Il Borussia Dortmund vince ancora dopo il successo ottenuto in Champions contro il Copenhagen: 1- tuttomercatoweb.com scrive

Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte su Doan: "Sto pensando al mio futuro" - Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte sarebbero in lizza per l'esterno giapponese del Friburgo Ritsu Doan, grande protagonista della ottima stagione dei Breisgau- Da tuttomercatoweb.com

Bundesliga: Eintracht ko contro l'Union Berlino, Adeyemi premia il Borussia Dortmund - Uno scatenato Burke regala tre punti importanti all'Union Berlino, realizzando un'incredibile tripletta in casa dell'Eintracht Francoforte, punito in apertura dalla rete di Ansah. corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Eintracht Francoforte Borussia Dortmund