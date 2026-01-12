Gli Stati Uniti affrontano una carenza di rampe di lancio, con Vandenberg che si prepara a realizzare il primo super-lancio sulla Costa Ovest. Dopo un 2025 record con 77 missioni, la base californiana si avvicina alla saturazione e la Space Launch Delta 30 valuta nuove espansioni. Questa situazione sottolinea l'importanza di aumentare la capacità di lancio per sostenere le attività spaziali militari, scientifiche e commerciali nel Paese.

I siti statunitensi per il lancio di satelliti sono troppo pochi. Dopo che il 2025 aveva segnato il record di lanci per la base aerospaziale californiana di Vandenberg, arrrivata a vedere 77 liftoff in dodici mesi tra vettori con carichi utili militari, test missilistici e operazioni aeronautiche, la direzione della Space Launch Delta 30 (Sld-D30) sta valutando un’ulteriore espansione della base. La richiesta di informazioni per lo Space Launch Complex-14. Il 29 dicembre scorso proprio questo ente ha emesso una richiesta di informazioni per valutare l’interesse dei fornitori di servizi di lancio commerciali statunitensi per l’affitto e lo sviluppo dello Space Launch Complex-14 di Vandenberg (Slc-14). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Stati Uniti a corto di rampe: Vandenberg prepara il primo super-lancio della West Coast

