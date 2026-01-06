secondo il primo ministro danese un attacco degli stati uniti alla groenlandia segnerebbe la fine della nato

Il Primo Ministro danese, Mette Frederiksen, ha avvertito che un attacco degli Stati Uniti alla Groenlandia potrebbe portare alla fine della NATO e della sicurezza internazionale post-Seconda Guerra mondiale. La dichiarazione arriva in risposta alle recenti minacce di Donald Trump di acquisire la regione, sottolineando l’importanza dell’alleanza e delle relazioni internazionali nel mantenimento della stabilità globale.

Un attacco degli Stati Uniti a un alleato della NATO significherebbe la fine sia dell’alleanza militare che della «sicurezza post-Seconda Guerra Mondiale», ha avvertito la premier danese Mette Frederiksen, dopo le nuove minacce di Donald Trump di impossessarsi della Groenlandia. A seguito dell’operazione militare in Venezuela, il presidente statunitense ha ribadito il «disperato bisogno» degli Stati Uniti di annettere il territorio, parte del Regno di Danimarca. «Se gli Stati Uniti decidessero di attaccare militarmente un altro Paese della NATO, allora tutto si fermerebbe. Inclusa la NATO, e quindi la sicurezza del dopoguerra», ha dichiarato il primo ministro alla rete televisiva TV2. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

