Su Rete 4, Paolo Del Debbio torna con Dritto e Rovescio, affrontando il tema della criminalità tra i giovani di origine immigrata. La puntata offre uno sguardo approfondito sulle sfide sociali e le tensioni che coinvolgono le seconde generazioni, analizzando fattori culturali e sociali. Un confronto che invita a riflettere sulle dinamiche di integrazione e sicurezza nel contesto italiano contemporaneo.

Anno nuovo, vecchi maranza. Paolo Del Debbio torna con Dritto e Rovescio su Rete 4 e regala a sé e ai telespettatori uno sconcertante spaccato sul mondo giovanile degli immigrati di prima e seconda generazione, pericolosamente attratti dal mondo della criminalità e della violenza. Si parla del 15enne aggredito e sfregiato in zona Bicocca a Milano per aver cercato di difendere un amico da un tentativo di furto. In studio, Mahmoud Mohamed, detto Momo, giovane nato in Marocco e trasferitosi prima a Torino poi a Milano al Corvetto, sembra voler colpevolizzare la vittima. Del Debbio a quel punto interviene: «Il bastardo non è quello che finisce accoltellato, il bastardo è quello che lo accoltella, è chiaro, no?». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, esplode la rissa Momo-Del Debbio

Leggi anche: Dritto e Rovescio, Del Debbio domina sul tema sicurezza

Leggi anche: Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ospita Flavio Briatore

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dritto e Rovescio, esplode la rissa Momo-Del Debbio; Pablo Trincia: Racconto a teatro gli errori dei magistrati | .it.

Troupe Dritto e Rovescio aggredita a Torino/ Membro della gang di Don Ali in azione? Cosa è successo - La troupe di Dritto e Rovescio è stata aggredita a Torino: un ragazzo incappucciato ha distrutto il parabrezza dell'auto. ilsussidiario.net

Capezzone all’attacco a Dritto e rovescio: “La sinistra è in lutto per #Maduro, ma non diceva di tifare per la liberazione dei popoli”. Studio gelato. - facebook.com facebook

"Maduro non era riconosciuto neanche dal governo Biden, ha truccato le elezioni e non è stato eletto in modo legittimo" Lorenzo, sostenitore di Donald Trump, a #drittoerovescio x.com