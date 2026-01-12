Stadio comunale di Bagheria verso la riapertura arriva l' ok dalla Commissione

La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha dato l’ok per la riapertura dello stadio comunale di Bagheria. Dopo l’incontro del 12 gennaio, si definiscono ora gli ultimi passaggi per restituire questa struttura alla comunità, garantendo sicurezza e rispetto delle normative vigenti. Un passo importante per il ripristino degli spazi sportivi e il coinvolgimento della cittadinanza.

Passo decisivo per la restituzione dello stadio comunale di Bagheria alla cittadinanza: oggi, 12 gennaio, si è riunita la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, convocata per definire l'iter necessario all'apertura della struttura sportiva.Dopo aver esaminato la.

