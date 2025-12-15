Cesenatico allo stadio comunale tornano i grandi concerti | a Ferragosto arriva in tour Alfa
Il 15 agosto 2026, il stadio comunale Alfiero Moretti di Cesenatico ospiterà il concerto di Alfa, segnando il ritorno dei grandi eventi musicali in città. Questa data centrale della stagione estiva attira appassionati da tutta la regione, confermando Cesenatico come meta di rilievo per i grandi concerti sul territorio nazionale.
Allo stadio comunale Alfiero Moretti tornano i grandi eventi: il 15 agosto 2026 arriva il concerto di Alfa che ha scelto Cesenatico come tappa del suo tour nazionale proprio il giorno di ferragosto, in una data centrale per la stagione estiva. Questo evento segna il ritorno della grande musica. Cesenatoday.it
Nomadi - Naracauli - Festa 50 Anni (Stadio Alfiero Moretti - Cesenatico (FC), 15/06/2013)
Stadio Moretti, Alfa in concerto - Allo stadio comunale Alfiero Moretti tornano i grandi eventi: il 15 agosto 2026 arriva il concerto di Alfa che ha scelto Cesenatico come tappa del suo tour nazionale proprio il giorno di ferragosto, i ... livingcesenatico.it
Alfa in concerto allo stadio di Cesenatico il 15 agosto 2026 - Lo stadio Moretti di Cesenatico cambia vita e il 15 agosto 2026 ospiterà il concerto di Alfa. corriereromagna.it
Bakia Cesenatico Stadio Comunale Santamonica - Misano Adriatico (RN) Promozione - Girone D | 17ª Giornata Sabato 13 Dicembre 15:00 ——————————————————— - facebook.com facebook