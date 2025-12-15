Cesenatico allo stadio comunale tornano i grandi concerti | a Ferragosto arriva in tour Alfa

Il 15 agosto 2026, il stadio comunale Alfiero Moretti di Cesenatico ospiterà il concerto di Alfa, segnando il ritorno dei grandi eventi musicali in città. Questa data centrale della stagione estiva attira appassionati da tutta la regione, confermando Cesenatico come meta di rilievo per i grandi concerti sul territorio nazionale.

