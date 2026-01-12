Nella giornata del 12 gennaio 2026, la Squadra Volante della Questura di Arezzo ha portato a termine un arresto per spaccio durante un servizio di controllo del territorio. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza cittadina, proseguendo con attività di monitoraggio e intervento nella zona, anche in risposta alle recenti cronache locali.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – Continuano i servizi di controllo del territorio effettuati dagli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Arezzo nel fine settimana, anche in considerazione dei fatti di cronaca degli ultimi giorni. Nella serata di ieri è stato arrestato un uomo resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre nel pomeriggio e nella giornata di sabato sono state denunciate 4 persone per vari reati. Sono state 473 le persone sottoposte a controllo e 137 i veicoli verificati dagli Agenti della Squadra Volante. Numerosi sono stati i controlli effettuati nei parchi, nel centro cittadino, nelle zone della movida, nelle frazioni e nelle aree industriali e commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Squadra Volante della Questura di Arezzo, un arresto per spaccio

Polizia, controlli a tappeto nel territorio; Arezzo, controlli a tappeto tra fine e inizio anno: due arresti, cinque denunce e oltre 400 persone identificate; Controlli straordinari di fine anno: arresti e denunce ad Arezzo, oltre 400 persone identificate; Arezzo, controlli straordinari di fine anno: due arresti, cinque denunce e oltre 400 persone identificate.

