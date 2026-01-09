Ogni giorno arrivano 8 segnalazioni di spaccio | cosa emerge dal bilancio annuale dell’attività della questura di Torino

Ogni giorno, la questura di Torino riceve in media otto segnalazioni di spaccio. Il bilancio annuale 2025, diffuso dalla questura, evidenzia le attività svolte dai commissariati e dalle specialità della polizia di Stato per garantire la sicurezza e prevenire i reati nel territorio. Un quadro che consente di comprendere l’andamento delle attività di contrasto alla criminalità e le sfide affrontate nel corso dell’anno.

A inizio anno arriva il tempo dei bilanci per la questura di Torino che ha diffuso il consuntivo dell’attività svolta nel 2025 dai commissariati di pubblica sicurezza e dalle specialità della polizia di Stato a tutela del territorio e alla prevenzione dei reati. Nel corso del 2025 sono stati. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

