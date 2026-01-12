Spettacolare onda d'urto arcobaleno generata da una stella morta scienziati | È inspiegabile
Gli scienziati hanno osservato un'onda d'urto arcobaleno, generata da una stella morta, che presenta caratteristiche anomale rispetto alle previsioni dei modelli fisici attuali. La scoperta ha suscitato grande interesse nel mondo scientifico, poiché l'origine e la natura di questa onda rimangono ancora poco chiare. Si tratta di un fenomeno insolito, che potrebbe aprire nuove prospettive nello studio delle esplosioni stellari e dei processi cosmici.
I ricercatori hanno scoperto una bellissima onda d'urto variopinta che non può essere spiegata dai modelli fisici. Il flusso è generato da una nana bianca, una stella morta, priva delle caratteristiche note per poter generare un simile e duraturo fenomeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Misteriosa onda d’urto attorno a una nana bianca - È un’onda di prua (bow shock, in inglese) non facile da spiegare, quella osservata con il Very Large Telescope dell’Eso attorno alla stella morta Rxj 0528+2838 e descritta oggi su Nature Astronomy. media.inaf.it
