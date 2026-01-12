Spazio Arena ospita Audrey Frank – Memorie di guerra

Lo Spazio Arena presenta “Audrey Frank – Memorie di guerra”, uno spettacolo teatrale in programma il 24 gennaio 2026 alle ore 21.00. L’evento affronta temi come la guerra, la discriminazione e il diritto all’infanzia, offrendo uno sguardo riflessivo e rispettoso su questioni di grande attualità e importanza sociale. Un’occasione per approfondire queste tematiche attraverso un’esperienza teatrale significativa.

Il 24 gennaio 2026, alle ore 21.00, lo Spazio Arena ospiterà Audrey Frank – Memorie di guerra, uno spettacolo teatrale intenso e toccante dedicato ai temi della guerra, della discriminazione e del diritto all'infanzia. L'evento nasce in collaborazione con l'Angolo delle Storie e Acli Avellino.

