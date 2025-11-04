Premio 10 tesi per la sostenibilità | al via le candidature per la seconda edizione
Aperta la seconda edizione del premio “10 tesi per la sostenibilità”, la prima iniziativa nazionale che valorizza tesi universitarie di laurea magistrale o a ciclo unico legate al tema della sostenibilità in tutte le sue declinazioni: ambientale, economica e sociale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nuovo premio tesi di laurea in memoria di Maurizio Gelmi Vai alla news per consultare bando e modulistica: https://www.uniroma1.it/it/node/537721 - facebook.com Vai su Facebook
Complimenti ai sei vincitori del Premio Tesi di Dottorato Città di Firenze, promosso da Firenze University Press e @comunefi. Un premio è dedicato a Lucrezia Borghi, Valentina Gallo ed Elena Maestrini, rimaste vittime di un incidente in Erasmus in Spagna htt - X Vai su X
Aperte le candidature a "10 tesi per la sostenibilità" - Al via la II edizione del bando 10 tesi per la sostenibilità, il primo premio di laurea in Italia dedicato alla sostenibilità a 360 gradi che valorizza tesi universitarie provenienti da tutte le disci ... Segnala avvenire.it
"10 Tesi per la Sostenibilità", premiate due laureate Univpm - "10 Tesi per la Sostenibilità", due laureate dell'Università Politecnica delle Marche, Alessia Del Conte e Camilla Vitturini, tra i 10 premiati su oltre duemila candidati dalle Università di tutta ... ansa.it scrive
Oltre 2mila i partecipanti al bando ’10 Tesi per la Sostenibilità’ indetto da 80 università - Sono 2062 i partecipanti provenienti da oltre 80 università di tutta Italia al bando ‘Dieci tesi per la sostenibilità’, un’iniziativa promossa da Fondazione Symbola, Unioncamere e Luiss con il ... Scrive primaonline.it