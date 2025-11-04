Premio 10 tesi per la sostenibilità | al via le candidature per la seconda edizione

Aperta la seconda edizione del premio “10 tesi per la sostenibilità”, la prima iniziativa nazionale che valorizza tesi universitarie di laurea magistrale o a ciclo unico legate al tema della sostenibilità in tutte le sue declinazioni: ambientale, economica e sociale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

