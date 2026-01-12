Soccorso Alpino in prima linea Tra cadute nei sentieri e in bici | Ma aumenta la consapevolezza

Nel 2025, il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria ha effettuato 144 interventi nel territorio dello Spezzino, tra soccorsi e ricerche. Un impegno costante che rafforza la presenza del servizio nelle zone impervie della regione, contribuendo a garantire sicurezza e consapevolezza tra chi si avventura sui sentieri e in bicicletta. Un ruolo fondamentale per la tutela di chi esplora ambienti complessi e rischiosi.

Ben 144 missioni, tra attività di soccorso e di ricerca persona. È il numero monstre maturato nel 2025 nello Spezzino dal Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, che anche lo scorso anno si è confermato un pilastro fondamentale per la sicurezza nelle aree impervie di tutta la Liguria. Nell’anno appena concluso, le missioni di soccorso sono state complessivamente 551 in tutta la regione, un dato in crescita rispetto al passato. L’attività operativa ha richiesto uno sforzo straordinario da parte dei 263 tecnici volontari, che hanno garantito una copertura di 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. Complessivamente, sono state impiegate oltre 8 mila ore uomo in operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Soccorso Alpino in prima linea. Tra cadute nei sentieri e in bici: "Ma aumenta la consapevolezza" Leggi anche: Tutti in bici e di corsa nei sentieri storici Leggi anche: “La sottile linea rosa”, un racconto in bilico tra arte, memoria e consapevolezza La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Soccorso Alpino in prima linea. Tra cadute nei sentieri e in bici: Ma aumenta la consapevolezza; L’esperto del soccorso alpino: “Informarsi prima di partire e mai sottovalutare il vento”; Al lavoro per un rifugio d’emergenza: Avere un riparo è fondamentale; Valanga in Valle Maira: operazione di salvataggio, un morto e tre feriti. Soccorso Alpino in prima linea. Tra cadute nei sentieri e in bici: "Ma aumenta la consapevolezza" - Canese: "C’è più contezza dei comportamenti da tenere durante un’escursione, ma si può fare meglio". lanazione.it

Il Soccorso Alpino in prima linea: "La montagna non è un parco giochi. Incidenti in calo alle Lame Rosse" - Nel 2024 erano stati 37 gli interventi del Soccorso Alpino e Speleologico in provincia di Macerata. ilrestodelcarlino.it

Soccorso alpino chiude 2025 con 551 missioni in Liguria - Il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria archivia il 2025 con 551 missioni di soccorso, un dato in crescita rispetto al passato. rainews.it

Il Soccorso Alpino ha tratto in salvo sull’#Etna due famiglie con bambini, bloccate tra neve e ghiaccio da guasti tecnici e maltempo. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

22enne padovana #scomparsa da 5 giorni: Soccorso alpino Veneto, Vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell'ordine la cercano nella zona di #Teolo. Annabella Martinelli si è allontanata da casa in bici il 7 gennaio; non si esclude nessuna ipotesi su cosa x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.