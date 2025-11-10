Tutti in bici e di corsa nei sentieri storici

Lanazione.it | 10 nov 2025

Centinaia di ciclisti e runner hanno attraversato i sentieri della Lunigiana, trasformando la tradizionale festa di San Martino in un evento sportivo che ha collegato Aulla, Bolano, Podenzana e Calice al Cornoviglio. La San Martino Bike, organizzata dalla Pro Loco ViviAmoAlbiano, si è rivelata un successo oltre ogni aspettativa. "La San Martino Bike rappresenta un modello virtuoso di come le nostre comunità possano attrarre visitatori valorizzando i sentieri e le strade bianche che collegano i nostri borghi – commenta il sindaco di Aulla Roberto Valettini –. È esattamente il tipo di turismo sostenibile che vogliamo promuovere per la Lunigiana". 🔗 Leggi su Lanazione.it

