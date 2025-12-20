Ha una slot machine in più rispetto al regolamento ma non solo | maxi multa di 6mila euro

Dovrà pagare una maxi multa di 6mila per quella slot machine in più (rispetto al regolamento) che aveva nel locale. È successo a Brugherio venerdì 19 dicembre. Gli agenti della polizia locale, durante un controllo negli esercizi dotati di slot machine, hanno trovato all’interno del locale una. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

