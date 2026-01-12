Sharon Verzeni uccisa a coltellate per noia Sangare | Mi sono giudicato innocente

Si avvicina la conclusione del processo a Moussa Sangare, accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni. L’udienza finale si è svolta il 12 gennaio a Bergamo, mentre il 31enne ha dichiarato di considerarsi innocente. Il procedimento, ora in fase di discussione, mira a chiarire le circostanze di un fatto che ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità.

Il processo di primo grado contro Moussa Sangare è arrivato alle sue fasi finali. Il 12 gennaio al tribunale di Bergamo si è tenuta l'ultima udienza del procedimento che vede il 31enne accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni. La donna è stata uccisa a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: ‘Uccisa per noia’: Sharon Verzeni massacrata mentre correva, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare Leggi anche: “Sharon Verzeni uccisa per un capriccio. Il suo omicidio maturato nella noia”, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sharon Verzeni, tombini aperti per trovare il coltello. Ruocco: «Il killer è un cliente del bar». Denunciato sosia di Johnny Depp: «Si è...; Omicidi a Bergamo, Sharon Verzeni e le altre vittime in attesa di verdetto. I giovani imputati, le perizie psichiatriche, le aggravanti da ergastolo; Omicidio Sharon Verzeni, il pm a Sangare: Stia zitto. Chiesto l'ergastolo. Sharon Verzeni uccisa a coltellate, papà Bruno contro il killer: «Per Sangare è una specie di teatrino, per noi il dolore resta» VIDEO - Sono le parole di Bruno Verzeni, padre di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il ... ilgazzettino.it

Sharon Verzeni uccisa a coltellate per noia, Sangare: "Mi sono giudicato innocente" - Il reo confesso, che ha poi ritrattato le sue precedenti confessioni, ha chiesto di uscire dall'aula del tribunale di Bergamo: "Non voglio sentire parole contro di me". today.it

Omicidio Verzeni, il padre di Sharon al processo: “Per Sangare è una specie di teatrino” - Sono le parole di Bruno Verzeni, padre di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio ... msn.com

(Giuliana Ubbiali) Sharon Verzeni, Sara Centelleghe, Riccardo Claris, Mamadi Tunkara, Luciano Muttoni: vittime di omicidi che nel 2026 arriveranno a sentenza - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.