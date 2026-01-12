Sharon Verzeni Moussa Sangare lascia l’aula | Mi giudico innocente

Sharon Verzeni e Moussa Sangare hanno lasciato l’aula dopo l’esito del procedimento giudiziario. La sentenza ha riconosciuto l’innocenza di Sangare, che si è dichiarato tale, o in alternativa ha ottenuto attenuanti generiche e l’esclusione di aggravanti come premeditazione, futili motivi e minorata difesa. La decisione rappresenta un importante punto di svolta nel caso, offrendo una chiara conclusione alle parti coinvolte.

(Adnkronos) – Assoluzione per non aver commesso il fatto o, in subordine, concessione della attenuanti generiche ed esclusione delle aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa. E' la richiesta, fatta oggi alla corte d'Assise di Bergamo dall'avvocato Giacomo Maj, difensore di Moussa Sangare. Il 31enne a processo per l'omicidio di Sharon Verzeni .

Colpo di scena al processo per l’omicidio di Sharon Verzeni: dopo mezzora l’imputato interrompe il suo legale e chiede di rientrare in carcere. x.com

(Giuliana Ubbiali) Sharon Verzeni, Sara Centelleghe, Riccardo Claris, Mamadi Tunkara, Luciano Muttoni: vittime di omicidi che nel 2026 arriveranno a sentenza - facebook.com facebook

