Serie C girone A in gol Ciappellano e Morselli Alcione prova di maturità | battuto il Cittadella

Nella Serie C girone A, l’Alcione ottiene una vittoria importante contro il Cittadella, grazie ai gol di Ciappellano e Morselli. La squadra dimostra solidità in una partita decisiva per la classifica, consolidando la propria posizione in zona playoff. Un risultato che evidenzia la crescita e la maturità del team in un momento cruciale della stagione.

L’Alcione vince e convince nello scontro diretto per la zona playoff, superando 2-0 il Cittadella al Breda e mandando un segnale forte al campionato. Cusatis sorprende nelle scelte iniziali, lasciando a riposo Marconi e affidandosi alla coppia Morselli–Pitou, sostenuta sulla trequarti da Invernizzi. Una scelta che si riflette nell’atteggiamento dell’Alcione, padrone del gioco fin dalle prime battute. La prima occasione arriva con Morselli, che attacca la profondità e costringe la difesa veneta al corner. Poco dopo è Pitou a provarci dal limite, trovando la risposta attenta di Maniero. Il Cittadella resta in partita con qualche fiammata sugli esterni, ma l’Alcione è compatto e concede poco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C girone A, in gol Ciappellano e Morselli. Alcione, prova di maturità: battuto il Cittadella Leggi anche: Serie C, girone A, Alcione-Cittadella: le pagelle degli uomini di Iori Leggi anche: Inter U23-Cittadella: Prova di Maturità Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie C girone A. Cuomo-gol e il Vicenza continua a volare; Catania, paura e svolta nel finale: 2-0 alla Cavese e il Massimino esplode; Serie C girone C. Salernitana, preso un'altro difensore, classe '95; Serie C girone C. Salernitana, arriva un difensore classe 1999. Video Alcione Milano Cittadella (2-0)/ Gol e highlights: seconda vittoria di fila nel 2026! (Serie C) - 0): gol e highlights della sfida valida per il ventunesimo turno del girone A della Serie C ... ilsussidiario.net

Video Catania Cavese (2-0)/ Gol e highlights: Di Gennaro e Caturano colpiscono in extremis! (Serie C) - 0): gol e highlights della sfida valida per il ventunesimo turno del girone C della Serie C ... ilsussidiario.net

Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45' - Mariani nel primo tempo del posticipo del Girone B tra Pineto e Guidonia Montecelio. tuttomercatoweb.com

Calcio a 5 (Serie B Girone F): Citta' di Chieti-Casertana Futsal Club 2-5 https://www.abruzzowebtv.it/sz=3200,1,10,0,29729 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.