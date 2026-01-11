Serie C girone A Alcione-Cittadella | le pagelle degli uomini di Iori
Analisi delle prestazioni dei calciatori del Cittadella nella partita contro l'Alcione, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie C, girone A. Di seguito vengono presentate le valutazioni individuali dei giocatori, evidenziando le caratteristiche e gli aspetti più significativi delle loro prestazioni in questa sfida.
Le pagelle dei giocatori del Cittadella dopo la sconfitta contro l'Alcione nella 21ªgiornata del campionato Serie C Sky Wi Fi girone A.CITTADELLA (3-5-2)Maniero 6; Angeli 5,5, Redolfi 5, Gatti 5; D'Alessio 6, Amatucci 5,5 (dal 36' s.t. Diaw s.v.), Barberis 6 (dal 1' s.t. Vita 5,5), Anastasia 6. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
