Serie A il Napoli non muore mai 2-2 a San Siro | l' Inter manca l' allungo

Nel match di San Siro, il Napoli ottiene un pareggio contro l'Inter con il punteggio di 2-2. Scott McTominay risponde due volte alle reti nerazzurre, mantenendo vive le speranze di scudetto dei partenopei. La partita dimostra l’equilibrio in classifica e l’importanza di ogni punto nelle ultime giornate di campionato. Un risultato che lascia aperte molte possibilità per entrambe le squadre nella lotta al titolo.

Scott McTominay riprende due volte l'Inter e tiene vive le chance scudetto del Napoli. A San Siro finisce 2-2 con lo scozzese protagonista. Suo malgrado al 9' quando non trattiene un pallone da cui parte l'azione che porta al vantaggio nerazzurro firmato da Dimarco. Ma l'ex Manchester non si demoralizza e al 27' anticipa tutti su un cross di Elmas portando il risultato sull'1-1. Al 73' Inter di nuovo avanti con un rigore concesso per step on foot di Rahmani su Mkhitaryan che porta all'espulsione di Conte per proteste. Sul dischetto si presenta Calhanoglu, che non sbaglia. Sembra finita, ma non è così. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Inter-Napoli 2-2: McTominay pareggia i conti due volte, gli azzurri restano a -4.

