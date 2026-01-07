L’Inter conquista una vittoria importante al Tardini, battendo il Parma 2-0 con reti di Dimarco e Thuram. La squadra mostra solidità e capacità di gestire la partita, rafforzando la propria posizione in classifica. Ora i nerazzurri si preparano alla sfida contro il Napoli a San Siro, con l’obiettivo di mantenere il ritmo e consolidare la leadership in campionato.

L’Inter passa al Tardini con un 2-0 che racconta solidità e maturità. Una rete per tempo, firma di Federico Dimarco e Marcus Thuram, e la capolista si prende una serata perfetta: tre punti, distacco che si allarga e un messaggio chiaro alla concorrenza. Domenica a San Siro lo scontro diretto contro il Napoli di Antonio Conte arriva con un’Inter più leggera di testa e più pesante in classifica. Non c’è stato spazio per sentimentalismi: Cristian Chivu torna nella città dove aveva lasciato un pezzo della sua storia recente e “punisce” il Parma con un’esecuzione fredda, da squadra che sa cosa vuole. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Inter, 2-0 al Tardini: Dimarco e Thuram firmano l’allungo, ora Napoli a San Siro

