Inter 2-0 al Tardini | Dimarco e Thuram firmano l’allungo ora Napoli a San Siro
L’Inter conquista una vittoria importante al Tardini, battendo il Parma 2-0 con reti di Dimarco e Thuram. La squadra mostra solidità e capacità di gestire la partita, rafforzando la propria posizione in classifica. Ora i nerazzurri si preparano alla sfida contro il Napoli a San Siro, con l’obiettivo di mantenere il ritmo e consolidare la leadership in campionato.
L’Inter passa al Tardini con un 2-0 che racconta solidità e maturità. Una rete per tempo, firma di Federico Dimarco e Marcus Thuram, e la capolista si prende una serata perfetta: tre punti, distacco che si allarga e un messaggio chiaro alla concorrenza. Domenica a San Siro lo scontro diretto contro il Napoli di Antonio Conte arriva con un’Inter più leggera di testa e più pesante in classifica. Non c’è stato spazio per sentimentalismi: Cristian Chivu torna nella città dove aveva lasciato un pezzo della sua storia recente e “punisce” il Parma con un’esecuzione fredda, da squadra che sa cosa vuole. 🔗 Leggi su Como1907news.com
L'Inter non sbaglia a Parma: 2-0 con le firme di Dimarco e Thuram - Al Tardini la squadra di Chivu conquista i tre punti con un gol per tempo. corrieredellosport.it
L'Inter allunga in testa, 2-0 al Parma al Tardini: reti di Federico Dimarco e Marcus Thuram. Gol annullato all'ex Ange-Yoan Bonny - I nerazzurri di Christian Chivu si affidano alla rete dell'ex Federico Dimarco e al gol di Marcus Thuram per portarsi a + 4 sul Milan. eurosport.it
L'Inter vince 2-0 al Tardini: Dimarco segna nel primo tempo, poi Marcus Thuram al 98'. Parma fermo a 18 punti in classifica - Parma fermo a 18 punti in classifica 94' C'è il "classico" gol dell'ex: segna Bonny. gazzettadiparma.it
