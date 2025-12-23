Buckingham scoperti 73 scheletri con le mani legate | cosa sappiamo di quei corpi senza nome

A Buckingham, sono stati rinvenuti 73 scheletri con le mani legate, in un sito che sembra essere un cimitero di esecuzioni attivo dal XIII secolo. Gli archeologi hanno identificato un’area con tombe disposte in modo irregolare, suggerendo un luogo di sepoltura per persone giustiziate. Questi ritrovamenti offrono spunti importanti sulla storia e le pratiche giudiziarie dell’epoca.

Settantatré corpi. Mani legate dietro la schiena. Tombe senza ordine apparente. È quanto emerso da uno scavo archeologico a Buckingham, dove gli studiosi ritengono di aver individuato un raro cimitero destinato alle esecuzioni capitali, attivo almeno dal XIII secolo. Cosa sappiamo. L'orrore: mani legate e corpi senza nome. I resti sono stati rinvenuti in 34 sepolture, analizzate in un rapporto consegnato al Buckinghamshire Historic Environment Record. La disposizione delle tombe è irregolare. Alcuni corpi sono orientati est-ovest, secondo la tradizione cristiana, ma molti sono stati deposti in posizioni anomale.

