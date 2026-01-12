Selvaggia Lucarelli punge De Sica sulle difficoltà economiche | Lui senza cuoca personale? Davvero terribile

Durante un’intervista a Verissimo, Christian De Sica ha suscitato attenzione commentando le proprie difficoltà economiche, affermando di affrontare il cambiamento senza la presenza di una cuoca personale. La sua dichiarazione ha suscitato discussioni sul suo stato finanziario, portando alla ribalta alcune questioni riguardanti il suo stile di vita e la sua situazione attuale. Selvaggia Lucarelli ha commentato ironicamente questa scelta, evidenziando le implicazioni di tale affermazione.

Christian De Sica è finito sotto i riflettori per una frase pronunciata durante la sua recente intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. L’attore ha raccontato i primi anni di matrimonio con Silvia Verdone, ricordando i momenti difficili in cui lui ancora non guadagnava come attore e la moglie sosteneva economicamente la famiglia. Sui social Selvaggia Lucarelli ha commentato l’intervento di De Sica con una frase tagliente. De Sica, rievocando quel periodo complicato, ha raccontato: “Silvia pagava la pigione, io cercavo di fare l’attore, ancora non guadagnavo, mi imbarcamenavo un pochetto. Mi ricordo che non avevamo la donna che cucinava, allora cucinava lei, ma sapeva fare soltanto spezzatino con piselli. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

